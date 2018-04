La Vuelta a España presentó la lista de escuadras que tendrá en competencia entre el 25 de agosto y el 16 de septiembre de 2018, relación en la cual están los 18 conjuntos de la categoría ‘UCI World Teams’ y 4 elencos invitados de segunda división, denominada como continental profesional, a la cual pertenece la formación colombiana Manzana Postobón.

Sin embargo, las cartas de invitación fueron para los elencos españoles Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA (donde milita el velocista colombiano Nelson Soto) y Euskadi Basque Country-Murias; y para el equipo francés Cofidis Solutions Crédits.

De esta manera, Manzana Postobón, que intervino en la Vuelta a España de 2017, se quedó por fuera de las 3 grandes del calendario, ya que el Giro de Italia y el Tour de Francia tampoco le extendieron invitación.

Hasta el momento, la Vuelta a Cataluña ha sido el certamen más importante en el que ha intervenido la escuadra ‘rosa’ en lo que va de 2018.

Equipos para la Vuelta a España 2018 y ciclistas colombianos en ellos:

UCI World Teams

Astana Pro Team (KAZ, ‘Supermán’ López)

Mitchelton-Scott (AUS, Esteban Chaves)

Movistar Team (ESP, Nairo, Dáyer, Anacona y Betancur)

Quick-Step Floors (BEL, Gaviria y Hodeg)

Education First (EE.UU., ‘Rigo’, Julián Cardona y Daniel Martínez)

Katusha-Alpecin (SUI, Jonathan Restrepo)

Sky (GBR , Egan Bernal, Sergio y Sebastián Henao)

Trek-Segafredo (EE.UU., Járlinson Pantano)

UAE-Abu Dhabi (UAE, Darwin Atapuma)

AG2R La Mondiale (FRA)

Bahrain-Merida (BRN)

BMC Racing Team (EE.UU.)

Bora-Hansgrohe (ALE)

FDJ (FRA)

Lotto Soudal (BEL)

Dimension Data (S.AFR)

Lotto NL-Jumbo (HOL)

Sunweb (ALE)

Invitados

Burgos-BH (ESP, Nelson Soto)

Cofidis, Solutions Crédits (FRA)

Caja Rural-Seguros RGA (ESP)

Euskadi Basque Country-Murias (ESP)

🇪🇦 Selección de equipos participantes en #LaVuelta18

🔥 Nos vemos el 25 de agosto en Málaga 🔥

🇬🇧 Teams selection for #LaVuelta18

🔥 See you on August 25 in Málaga 🔥 pic.twitter.com/lYbHenl0vW

— La Vuelta (@lavuelta) April 10, 2018