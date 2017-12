Rival argentino para América en primera ronda de la Sudamericana

América de Cali se medirá con Defensa y Justicia, llave que se cerrará en la capital del Valle.

Entre tanto, el Deportivo Cali deberá chocar con Danubio de Uruguay en una serie que tendrá su partido de ida en suelo colombiano.

Independiente Medellín, por su parte, enfrentará a Sol de América de Paraguay en un cruce que tendrá su cotejo de vuelta en terreno antioqueño.

Finalmente, Jaguares de Córdoba tendrá como rival a Boston River de Uruguay, llave que el conjunto monteriano abrirá en condición de local.

A continuación, todos los cruces:

E1 – Everton (CHI) vs. Caracas FC (VEN)

E2 – Temuco (CHI) vs. Est. Mérida (VEN)

E3 – Lanús (ARG) vs. Sp. Cristal (PER)

E4 – Danubio (URU) vs. Deportivo Cali (COL)

E5 – San Lorenzo (ARG) vs. Atl. Mineiro (BRA)

E6 – Guabirá (BOL) vs. Liga de Quito (ECU)

E7 – Nacional (PAR) vs. Mineros (VEN)

E8 – Cerro (URU) vs. Sport Rosario (PER)

E9 – Sol de América (PAR) vs. Medellín (COL)

E10 – Grl. Díaz (PAR) vs. Barcelona (ECU)

E11 – Sp. Luqueño (PAR) vs. Cueca (ECU)

E12 – Rampla Jrs. (URU) vs. U. Cajamarca (PER)

E13 – Def. y Justicia (ARG) vs. América de Cali (COL)

E14 – Nwewell´s (ARG) vs. Atl. Paranaense (BRA)

E15 – Chile 1 vs. Sp. Huancayo (PER)

E16 – Boston River (URU) vs. Jaguares (COL)

E17 – Rosario Central (ARG) vs. Sao Paulo (BRA)

E18 – Bolivia 3 vs. El Nacional (ECU)

E19 – Blooming (BOL) vs. Bahía (BRA)

E20 – Colón (ARG) vs. Zamora (VEN)

E21 – Audax (CHI) vs. Botafogo (BRA)

E22 – Bolivia 4 VS. Fluminense (BRA)

Los equipos con la ‘L’ empiezan de local:

