Las declaraciones del ‘Polilla’, entregadas en rueda, empezaron asegurando“el club necesita un revulsivo” y que seguir en el cargo “no era justo”.

Del tema futbolístico aclaró: “El equipo está muy lejos de lo que puede dar, está viviendo un momento muy duro y así es muy difícil que salga adelante, vimos que no teníamos las soluciones y por eso dimos un paso al costado”.

“Vi un equipo entregado, sin fuerzas y sin rebeldía”, indicó.

El artículo continúa abajo

Además, lamentó que el club no sea el de antes: “Pertenecí a una época gloriosa y este América está muy lejos de ese América en todos los aspectos; la hinchada es lo único que se mantiene, es lo más grande que tiene y lo que lo sigue haciendo grande. Me encontré con una realidad que no era la que yo pensaba, Cascajal [sede deportiva] está igual que hace 25 años”.

“De lo grande, queda el nombre y la hinchada”, recalcó.

Sobre las diferencias por premios entre futbolistas y presidente también contó detalles: “Fue normal que se tuviera que hablar de premios, como en cualquier plantel, pero hubo una equivocación y fue que se hiciera público. Desde que se empezó a hablar de este tema, todo se empezó a torcer”.

Y de la fractura del equipo agregó: “Hubo unas diferencias muy grandes entre el presidente y los jugadores, hubo declaraciones que dañaron mucho la interna del grupo y que hicieron que toda la gente únicamente le apunte a los jugadores”.

Finalmente indicó dónde empezó a dañarse el ambiente del grupo: “Este desgaste empieza en Bogotá; después de haber ganado los 3 partidos [del Torneo Fox] hubo charlas entre el plantel y el presidente y ahí se amagó con no jugar esa final con Santa Fe; eso sacó el plantel de los objetivos futbolísticos”.

En video, la rueda de prensa completa: