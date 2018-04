Aunque en las 5 entradas y media que disputó permitió 2 jonrones y 4 carreras de sus rivales, Quintana vio previamente su récord hecho realidad en este partido después de superar en este lanzamiento a David Dahl.

Desde sus redes sociales, los Cachorros celebraron el ‘ponche’ mil del colombiano en la MLB:

Congratulations to @jose_quintana24, the first Colombian-born pitcher to record 1,000 career strikeouts! pic.twitter.com/414Nyz7NZP

— Chicago Cubs (@Cubs) April 22, 2018