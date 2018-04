El exdelantero de la Selección #Colombia Víctor Hugo #Aristizábal permanece hospitalizado por unos cálculos renales y según informó él podría ser operado en los próximos días. El Loco René #Higuita, su amigo y también ídolo de #Nacional, fue a visitarlo y a apoyarlo en su recuperación.

