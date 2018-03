“Lo más probable es que fue un hueco que golpeó su rueda trasera… Hay un montón de huecos sobre la línea de carrera. Él (Cavendish) probablemente golpeó uno de estos, y a 60 kilómetros por hora, eso nunca terminaría realmente bien”, indicó el director de equipo Rolf Aldag, citado por la web CyclingNews.

El estratega resalta que en las competencias de contrarreloj el cuerpo de los ciclistas va inclinado hacia adelante; por lo tanto, al momento de una caída, lo más probable es que esta se dé de cabeza, lo que pudo ocurrirle al velocista según el video de su llegada a la meta:

Doesn't look good for Cavendish pic.twitter.com/rktPmEQz7Z — CyclingHub (@CyclingHubTV) March 7, 2018

El Dimension Data se encontraba a la expectativa del dictamen médico para saber si su estelar esprínter podría continuar en la carrera. Al final la respuesta fue que no, pero no por las lesiones causadas tras la caída, cuya gravedad aún no se conoce, sino porque el corredor no superó el límite de tiempo en que debía llegar en esta primera jornada:

Al final no fueron los golpes de la caída sufrida lo que dejó fuera de #TirrenoAdriatico a MARK CAVENSH (DDD): fue que llegó fuera de límite de tiempo que era 5:58”. Manxman llegó a 7:18” #Tirreno pic.twitter.com/jWvzVDNLvI — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) March 7, 2018

El artículo continúa abajo

La Tirreno Adriático marcaba el regreso para Cavendish después de recuperarse de una conmoción cerebral sufrida en la primera etapa del Tour de Abu Dhabi. Ahora nos quedamos esperando el posible embalaje de la segunda fracción que visualizaba un vibrante embalaje suyo junto a Peter Sagan y Fernando Gaviria.