El elenco encabezado por el belga Greg Van Avermaet recorrió los 21.5 kilómetros en terreno llano, sobre los que estaba pactada la primera fracción, en 22 minutos y 19 segundos. A solo 4 segundos se ubicó el Mitchelton Scott (antes Orica) y cerró el podio el Sky, liderado por Chris Froome, a 10 segundos.

The winners of #TirrenoAdriatico stage 1… 🍾🍾🍾! pic.twitter.com/dSj1QREeSu

Como ya se mencionó, en el cuarto lugar apareció Fernando Gaviria como primer colombiano en la contrarreloj. Su equipo Quick Step detuvo el cronómetro a 15 segundos del BMC, resultado que le permitió al ‘cafetero’ enfundarse la camiseta de mejor joven de la carrera.

Start for Quick-Step Floors in Lido di Camaiore! Come on, guys! Ride like the wind!#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/aZt5FBP4pA

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 7, 2018