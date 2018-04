El exsenador Char se mostró intranquilo con el presente del conjunto barranquillero en el torneo internacional y también con el nivel mostrado por refuerzos como el defensa peruano Alberto Rodríguez y el delantero uruguayo Jónatan Álvez, ya que ninguno es titular.

“Parece que [en esta Copa Libertadores] tampoco vamos a poder, sin embargo los números todavía alcanzan. Esperamos ganarle a Alianza Lima allá y acá, y ganarle a Boca acá en Barranquilla, eso nos daría posibilidades, es la única esperanza que tenemos”, señaló en conceptos destacados por Antena 2.

Entre tanto, con referencia a los futbolistas extranjeros del equipo indicó estar “preocupado con las lesiones permanentes de Alberto Rodríguez”; mientras que de Álves apunto: “La verdad es que los partidos más importantes los está jugando Luis Carlos Ruiz y esa es una decisión técnica que hay que respetar porque al que la está metiendo hay que seguirlo poniendo”.

No obstante, justificó el rendimiento de Jónatan Álvez explicando que el equipo no juega en torno a él: “Tuvo un éxito indiscutible durante 2016 y 2017, pero si no recibe el juego que recibía [en Barcelona de Ecuador], no va a tener [éxito] acá”.