Gutiérrez fue titular con Junior de Barranquilla ante Boca Juniors, tuvo 2 acercamientos a la portería rival y en el minuto 27 del segundo tiempo fue sustituido en lugar del uruguayo Jonatan Álvez.

Luego del cambio, Daniel Mollo descalificó en su relato al popular ‘Teo’, quien salió silbado del terreno de juego por su pasado en River Plate, máximo Rival de Boca Juniors.

“Se va ‘Teo’, se fue el descendido ‘Teo’, el trotamundos ‘Teo’, el pistolero ‘Teo’ ya no está más; no estuvo en todo el partido, no hizo absolutamente nada”, describió el comunicador.