Sábado 28 de abril

• Tour de Romadía: Penúltima etapa

Con: Egan Bernal

Canal: ESPN

Hora: 9:00 a.m.

• Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Eintracht

Canal: ESPN 2

Hora: 9:15 a.m.

• Liga de España: R. Sociedad vs. Ath. Bilbao

Canal: ESPN 3

Hora: 9:15 a.m.

• Liga de Italia: Roma vs. Chievo

Canal: FOX 2

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de España: R. Madrid vs. Leganés

Canal: Directv 610

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Inglaterra: Swansea vs. Chelsea

Canal: Directv 613

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Francia: Mónaco vs. Amiens

Con: Falcao García en el Mónaco y Stiven Mendoza en el Amiens

Canal: ESPN 2

Hora: 1:00 p.m.

• Liga de España: Villarreal vs. Celta

Con: Carlos Bacca y Róger Martínez en Villarreal

Canal: Directv 610

Hora: 1:45 a.m.

• Liga de Italia: Inter vs Juventus

Con: Juan G. Cuadrado en Juventus

Canal: ESPN

Hora: 1:45 a.m.

• Liga Águila: Chicó vs. Envigado

Canal: WIN

Hora: 2:00 p.m.

• Liga Águila: Águilas vs. Jaguares

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

• Liga Águila: Millonarios vs. Huila

Canal: RCN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Medellín vs. Pasto

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 29 de abril

• Liga de España: Getafe vs. Girona

Con: Bernardo Espinoza y Johan Mojica en el Girona

Canal: ESPN 2

Hora: 5:00 a.m.

• Liga de Escocia: Celtic vs. Rangers

Con: Alfredo Morelos en Rangers

Canal: ESPN 3

Hora: 6:00 a.m.

• Liga de Italia: Bologna vs. Milan

Con: Cristian Zapata en el Milan

Canal: ESPN 2

Hora: 8:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: West Ham vs. Manchester City

Canal: ESPN 3

Hora: 8:15 a.m.

• Liga de España: Alavés vs. Atl. Madrid

Con: Daniel Torres en el Alavés

Canal: Directv 610

Hora: 9:15 a.m.

• Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Arsenal

Con: David Ospina en el Arsenal

Canal: Directv 613

Hora: 10:30 a.m.

• Liga de Italia: Fiorentina vs. Nápoles

Canal: FOX

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de España: Valencia vs. Eibar

Con: Jeison Murillo en el Valencia

Canal: ESPN 3

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de España: Dep. La Coruña vs. Barcelona

Con: Yerry Mina en el Barcelona

Canal: ESPN 2

Hora: 1:45 p.m.

• Liga de Francia: PSG vs. Guingamp

Canal: Directv 610

Hora: 2:00 p.m.

• Liga Águila: Leones vs. Patriotas

Canal: WIN

Hora: 2:00 p.m.

• Liga Águila: Tolima vs. Santa Fe

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

• Liga Águila: Junior vs. A. Petrolera

Canal: RCN

Hora: 5:10 p.m.

• Liga Águila: Once Caldas vs. América

Canal: WIN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Equidad vs. Nacional

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.