Sin la certeza de que se haya tratado de la foto del momento exacto del ataque de ‘Checho’, teniendo en cuenta que llovía en la carrera y las dificultades del momento en competencia para tomar una buena foto, la escuadra del antiqueño publicó una imagen de este en la que se aprecia que lo está dando todo en el Giro.

Levantado del sillín y parado sobre los pedales, Henao aparece imprimiéndole toda la fuerza de sus piernas a la bicicleta para llevarla a coronar el puerto de montaña. Al mismo tiempo, los colores de la bandera colombiana le dan mucha más vida a la fotografía:

10km to go at #Giro101 and @sergiohenaoofic has attacked on the Tre Monti climb. He has a small gap but the peloton are pushing hard pic.twitter.com/mJWtXxgiXr

— Team Sky (@TeamSky) May 17, 2018