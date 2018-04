“No tiene que ser lo que yo diga o lo que yo piense, pero dentro mi experiencia no veo ningún club en el mundo que le pueda dar la posibilidad a uno de los más grandes jugadores que ha pasado por Europa, que es James Rodríguez, de que pueda ser aún más grande de lo que es”, dijo este jueves al programa Kick Off.

Para Congo, al 10 de la Selección Colombia le faltó paciencia para mantenerse en el conjunto blanco:

“Nosotros en nuestro país tenemos esa entalidad, pero aquí en Europa las cosas son un poco más lentas. Tienes que consolidarte y ganarte el respeto de la gente. Él ya lo tiene, entonces lo que tiene que hacer ahora es aguantar lo que tenga que aguantar porque es la mejor zurda que ha en Europa”.

Dice el ex Once Caldas que no quiere desmeritar al Bayern Múnich, al que considera un excelente club, pero insiste en que James tiene que estar en el Santiago Bernábeu:

“Él es el que tiene que decidir. El Bayern pone el dinero, pero si él no se quiere ir, el Madrid lo está esperando con los brazos abiertos… Zidane nunca le dijo que se fuera”

Congo llegó al punto de confrontar al periodista Hugo Illera cuando este le dijo que era evidente que el entrenador francés no quería a James. “No me pongas a hablar lo que no tengo que hablar. Tú no estás en Europa, tú no estás viendo los entrenamientos, tú no estás viendo la actitud. Cuando uno no tiene todos los factores, no tiene por qué emitir un juicio”, le dijo exfutbolista.

El artículo continúa abajo

“Si eso fuera así, los medios de comunicación no servirían pa’ nada. Nosotros no podemos estar en todas partes, pero tenemos corresponsales y los llamamos todos los días”, respondió Illera con evidente molestia, remitiendo a Congo a la prensa española y los escritos que hablaron en su momento del rechazo de Zidane a James Rodríguez.

El odontólogo, como también conocen al exjugador, enfatizó en que Real Madrid no le está pagando para dar dichas afirmaciones e insistió que al ‘crack’ colombiano lo quieren con locura en Madrid, pero resaltó que él es quien se tiene que adaptar a la institución y no viceversa. A su vez dijo que él es quien más defiende a su compatriota cuando tiene que hacerlo.

Tras la entrevista, las críticas en redes sociales abundaron contra Congo,:

Edwin Congo la mentira más grande que ha tenido el Real Madrid, criticando a James Rodríguez. Que conchudo. — Gol Garracol (@ElGolGarracol) April 26, 2018

Edwin Congo discutiendo con Hugo Illera en WinSport, justifica la terquedad y estupidez de Zidane al ignorar a James pic.twitter.com/9N5igBLVCI — Carlos Alvarez (@Drcarlosalvarez) April 26, 2018

Edwin Congo un fracazado del Madrid el tecnico nunca lo puso a jugar lo mando pa la segunda division que vaina ahora dice que Jamez triunfaria en el Real Madrid que el tiene que estar alli no Edwin James esta bn en el Bayer.. — Luis Contreras (@lcontreras0114) 26 de abril de 2018

Quien es Edwin Congo y que hizo en su carrera como futbolista para hablar acerca de James, ah verdad, NI MIERDA. — RavepRM. (@Ravep_) April 26, 2018

Edwin Congo es un remedo de futbolista, lo compraron en madrid y ni el ridiculo fue a hacer, NO SEÑOR CONGO PARA @jamesdrodriguez el @realmadrid no es un buen club para jugar, no sea estupido. — Valdajeir Dice (@DJHVALDAJEIR) April 26, 2018

@Edwin_Congo Pobre guebon lamepisos, el Real Madrid te contrató para hablar mal de James, estás bien, pero bien equivocado. — orlando machado (@heromachado) April 26, 2018

Edwin Congo??’ debe ser una broma jajajjajajaja? el es odontologo.. que alguna vez jugo futbol, que va a saber que es el real madrid, si jugo un triste partido,, que va a saber de una champion o una liga de españa… lo que tiene uno que escuchar ! — felipe forero (@forero_felipe) 26 de abril de 2018

Edwin Congo, ex futbolista del Real Madrid, en una entrevista a Kick Off dice que "James se fue del Madrid porque no quiso ganarse el puesto" PERO QUE ME ESTÁS CONTANDO, POR FAVOR. — Janelys Briceño (@JanelysBriceno) April 26, 2018

La mentira del futbol mas grande que ha pasado por el Real Madrid se llama Edwin Congo… — Pe!…  (@pepalf) April 26, 2018