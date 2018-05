En el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Águila I-2018 entre el Deportivo Cali y Atlético Nacional, que los azucareros ganaron con marcador de 1-0, Aguilar tuvo que ser sustituido al minuto 53 del segundo de tiempo.

En la rueda de prensa pospartido, Gerardo Pelusso fue interrogado por el estado de salud del mediocampista de la Selección Colombia y dijo lo siguiente:

“Abel sintió una molestia muscular y todavía no sabemos de la gravedad de la lesión”.

“Creo que toda Colombia debe estar rezando para que no sea grave lo de Abel, no solo el Cali, pero debemos esperar las próximas horas”, añadió.

Esta última afirmación no fue bien por los usuarios de Twitter que, en su mayoría, mostraron su deseo de que Aguilar no sea convocado para el Mundial Rusia 2018.

Jajajajaja yo estoy rezando para que no se recupere para que no lo lleven al mundial ese petardo

Jajaja por mi que siga lesionado, hasta después del mundial de Qatar, y no por que no quiera que se recupere si no por que no lo quiero ver en la selección Colombia

— Dylan Díaz Castañeda (@Dyland0409) 13 de mayo de 2018