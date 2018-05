Luego del emotivo homenaje, el Arsenal planteó un partido casi ‘perfecto’ con la tenencia del balón y apertura de juego por las bandas que le permitió ponerse arriba en el marcador antes de los 15 minutos.

Aubameyang fue el encargado de marcar el primer gol en el Emirates Stadium, que se colmó para despedir al entrenador francés.

En el tiempo de reposición de la primera parte, Alexandre Lacazette puso el 2-0, tras conectar un centro de Bellerín.

Para el complemento, los dirigidos por Wenger mantuvieron su jerarquía sobre Burnley y al minuto 54 Sead Kolasinac, tras un remate cruzado, venció la portería de Pope. 10 minutos después Iwobi ampliaría la ventaja, tras finalizar un contragolpe del equipo ‘Gunner’.

La fiesta continuó luego de que Aubameyang marcará el quinto del partido, y el segundo en su cuenta personal, al minuto 75, decretando el 5-0 final.

Al finalizar el partido, Arséne Wenger fue aplaudido por toda la hinchada del Arsenal, mientras en el campo, apareció un letrero que decía ‘Merci Arséne‘ (Gracias Arséne).

The end of an era at the Emirates 🤝#MerciArsène pic.twitter.com/AogxC00QES

— Arsenal FC (@Arsenal) May 6, 2018