Hamilton (Mercedes) partirá desde la novena posición en la parrilla de salida tras finalizar cuarto, debido a que tendrá que cumplir una sanción de cinco plazas por haber cambiado su caja de cambios.

Vettel, fenomenal en este inicio de temporada, logró la 51ª ‘pole position’ de su carrera. El domingo buscará la victoria y consolidar su liderato en el Mundial en la que sumará 200 carreras en la máxima categoría.

A stunning lap saw Sebastian Vettel claim his 51st pole position at the #BahrainGP 🇧🇭 #Quali #F1 pic.twitter.com/QSU6eioUpc

— Formula 1 (@F1) April 7, 2018