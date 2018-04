La pieza audiovisual, popularizada en Youtube, fue hecha por quien sería el vigilante del estadio, funcionario se dio cuenta de que la puerta de un vestuario estaba siendo azotada; sin embargo, cuando llegó al lugar, corroboró que no había nadie.

Este fue su relato mientras hacía el video: “Ya son como las 11 de la noche y es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando y esto lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque nunca me pasó”.

Posteriormente, cuando vio la puerta moviéndose sola e ingresó al camerino exclamó: “Pero cómo mierda puede ser que no haya nada, es la tercera vez que entro y no hay nada. ¡Dios! Me quiero ir”.

Ese estadio fue utilizado por Santa Fe para hacer su práctica previa al 0-0 como visitante frente a River Plate en la segunda fecha del cuadrangular 4 de la Copa Libertadores.

A continuación, el video en cuestión: