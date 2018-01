“Estoy en conflicto con mi esposa por algo que no sucedió”: Cardona

“La verdad estoy un poco triste e indignado porque se están tirando la vida personal. Cuando uno no hace cosas como las que están poniendo, a uno como jugador, persona y padre de familia, le duele muchísimo”, indicó Edwin Cardona en declaraciones entregadas a ESPN.

“Tengo 3 hermosos hijos, tengo a mi esposa y ahora estoy en un conflicto con ella por algo que no sucedió. Tengo una niña de 14 años y otra de 7, entonces qué cara les puedo dar”, agregó.

Cardona, señalado junto a Wilmar Barrios, también volante colombiano de Boca Juniors, agregó que no sabe de donde surgieron las versiones de las supuestas agresiones: “La verdad es una falta de respeto para nosotros como jugadores y padres de familia. Nos cortamos el pelo y no pasó nada más, por eso me parece muy extraño todo lo que salió”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar "En mi vida vi a esas señoritas, mi peluquero sí”: Cardona por lío con mujeres y cuchillos

Finalmente, dejó claro que anteriormente no ha protagonizado hechos como estos: “Nunca en mi vida he consumido drogas, no he cogido un arma, un cuchillo, ni nada de eso, y menos contra una mujer”.

En video, las palabras de Edwin Cardona: