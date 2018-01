"En mi vida vi a esas señoritas, mi peluquero sí”: Cardona por lío con mujeres y cuchillos

Edwin Cardona dio su versión de los hechos en el programa radial ‘De una con Niembro’, espacio de la emisora argentina 990 AM, en donde dijo que no ha sucedido nada de lo que se le señala: protagonizar una juerga en Buenos Aires en la que se les habría visto embriagados, drogados y amenazando con armas blancas a las bailarinas que los acompañaban.

“Nos estábamos cortando el pelo con el peluquero de toda la vida. Él puede atestiguar que no pasó nada. Quiero llegar al fondo de todo esto. En mi vida vi a esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero nosotros con Wilmar [Barrios] no tuvimos nada que ver. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera”, aseguró en declaraciones replicadas por TyC Sports.

Y añadió que tiene la mente “sumamente tranquila” porque no es una persona que se comporte así: “Estoy muy dolido por todo lo que se está diciendo y es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo; las mujeres son algo sagrado para mí, jamás haría algo así… Tengo esposa y 3 hijas. ¿Con qué cara me podría dirigir a mi nena de 7 años?”.

Entre tanto, Miguel Ángel Pierri, abogado de los 2 futbolistas, indicó en el noticiero de FOX Sports que todo obedece a un intento de extorsión por parte de 2 mujeres que se encontraban en la peluquería en cuestión y que Cardona ya había sido víctima de un señalamiento similar en el pasado, cuando le “quisieron sacar plata”.