En declaraciones reproducidas por Antena 2, Arturo Char descalificó como persona a Alexis Mendoza, entrenador que salió del club después de la derrota de Junior 2-1 como visitante frente al Tolima en la fecha 13 de la Liga Águila.

“Me pareció una actitud antipática, trató de nuevamente echarle el público encima a mi familia y a mi padre. Me pareció irrespetuoso, él siempre se dirigió a mi papá con respeto, hablaba de don Fuad y en esta oportunidad dijo ‘Fuad Char me echó’”, señaló inicialmente.

Luego expresó que el desempeño de Mendoza como estratega no fue el mejor: “Me parece también desagradecido porque él nació como técnico en Junior y se le volvió a dar una oportunidad. Y a él no lo echó [Fuad] Char, él se echó solo porque no logró despertar a la afición, no le llegó el fútbol a la gente y creo que ni a los jugadores”.

Y concluyó dudando se su personalidad: “En ese sentido, él no mostró esa caballerosidad que supuestamente lo caracteriza”.

Por otra parte, se atrevió a comparar a Julio Comesaña, nuevo DT ‘tiburón’ con el escocés Alex Ferguson, quien dirigió al Manchester United de Inglaterra por más de 20 años.

“Definitivamente Julio Comesaña es el Ferguson de Junior, siempre ha estado muy cercano al club y a nuestra familia. La ciudad y el equipo siempre lo han visto a él como un referente importante, y cuando los resultados no lo avalan, tiene que salir”.