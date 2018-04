En el partido clave de la jornada, entre albos y escarlatas, Cristian Martínez Borja puso en ventaja al rojo de Cali con solo 5 minutos de juego; en un cabezazo tras tiro de esquina, Sergio López empató el partido para el Once.

Ya en 79 minutos, José Mosquera convirtió un gol en contra que puso arriba a los de Manizales, pero los ‘diablos’ reaccionaron y gracias a Juan Camilo Angulo llegaron al empate definitivo.

90'+3' Termina el juego en Manizales. Nuestro equipo luchó hasta el final y se quedó con la igualdad frente a Once Caldas. ¡Cabeza arriba equipo, lo han hecho bien esta noche! pic.twitter.com/5B94vD2aoF — América de Cali (@AmericadeCali) April 30, 2018

Al América no le servía esta igualdad, aunque fuera de visitante, ya que lo dejaba relegado al puesto 16 con 21 puntos. Tiene pendiente un partido más que los equipos que tienen completo el calendario (aplazado contra el DIM y frente a La Equidad en Bogotá), pero tendría que ganar esos dos compromisos para llegar a 27 unidades, y además que en la última fecha Alianza Petrolera le gane a Once Caldas, Bucaramanga derrote a Águilas y que Millonarios no pase de los 26 puntos (tiene 23) en los dos partidos que le restan.

El artículo continúa abajo

Por su parte, si hubo un beneficiado con la ‘empatitis’ de la jornada— en especial del 0-0 en Barranquilla, el 2-2 en Manizales y el 1-1 entre Rionegro y Jaguares—, ese fue el cuadro ‘embajador’ que quedó a 4 puntos de ellos. Si le ganas entre semana a Envigado en El Campín, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se les pondrán a una sola unidad cuando solo reste la última fecha, que disputará frente al eliminado Santa Fe.

De esta manera, en este momento hay 5 equipos (Jaguares, Rionegro, Millonarios, Envigado y América) todavía con posibilidades quitarle el octavo puesto que actualmente ostenta Junior, con los mismos puntos del séptimo Once Caldas, y avanzar a cuartos; sin embargo, entre semana por lo menos uno de ellos saldrá del listado.

El único equipo que aseguró clasificación a los ‘playoffs’ en esta fecha fue el Independiente Medellín, con su victoria del sábado (1-0) frente a Deportivo Pasto. Por otra parte, con la victoria del único ganador de la jornada del domingo, La Equidad, que superó por 1 a 0 al Atlético Nacional en Bogotá, así quedó la tabla de posiciones: