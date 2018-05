“La pugna por el poder cuando es política, termina como está el manejo hoy… Hay fisuras y heridas imposibles de solucionar”, admitió el jerarca del balompié aficionado a Carlos Antonio Vélez en las ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.

“Quiero sentar protesta, el fútbol no se puede manejar así En 35 años que conozco el manejo del fútbol, jamás vi una crisis administrativa como ahora”

Para González, es “mala leche” por parte de Jorge Perdomo, y una canallada de este, el hecho de que el presidente de Dimayor lo quiera poner en la picota pública, teniendo en cuenta que “hace más de 3 meses en Brasil, en el Comité Ejecutivo (de Conmebol) Ramón Jesurún explicó que este año se renovó el contrato que tiene Conmebol conmigo”. Se refiere los dineros que recibió por supuestas asesorías y por los que Perdomo pidió que investigaran a su par de la Difútbol.

El artículo continúa abajo

“Él (Perdomo) conoce y tiene los mecanismos para clarificar las cosas, tiene línea directa con Alejandro Domínguez. Los papeles reposan en los archivos de la Federación”, protestó Álvaro González.

Este ratificó que sus temas en disputa con Perdomo van dirigidos hacia las presuntas intromisiones de este con la rama aficionada: el manejo del fútbol femenino, el contrato firmado con el Pony Fútbol y la alianza con el Bayern Múnich, que según González originó 19 quejas de las ligas ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol.

González puso en duda cómo Perdomo cumplirá su promesa de no volver a compartir espacios con él. “No sé cómo va a manejar el fútbol, si en 35 años nunca he faltado a un Comité Ejecutivo, de Federación, ni de Difútbol, ni al congreso de Conmebol. Yo siempre voy a estar, no sé cómo va a cumplir su palabra”, dijo.

“La cisma es clara y solo se soluciona con que salga uno de los tres, o Ramón (Jesurún) o González Alzate o Perdomo, o los tres. Es la única solución a este problema tan grande”, sentenció el directivo de Difútbol.

Aquí, su entrevista con Carlos Vélez en Antena 2: