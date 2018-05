En principio, Sánchez Cristo consultó al aire a Iván Mejía para que le explicara al hincha de a pie cuál es el escándalo que viene sacudiendo en las últimas horas al balompié colombiano.

El comentarista indicó en La W que la denuncia contra González se trata de “una retaliación de Jorge Perdomo, quien en vista de su poca popularidad dentro de los clubes, de su escaso trabajo, de su negligencia y su torpeza para manejar la Dimayor, ha invadido los linderos de la Difútbol”.

Mejía se refiere a temas que le competían al balompié aficionado, regido por Álvaro González, como por ejemplo el del Pony Fútbol, que por gestión de Perdomo se convertirá desde este año en una liga de la Dimayor, lo que en consecuencia originó que la marca Bavaria le retirara después de 30 años el patrocinio al torneo infantil organizado por la Corporación Los Paisitas.

Agrega el periodista que en vista de esa “invasión” de terrenos ajenos, Difútbol puso la queja ante el comité de ética de la Federación Colombiana de Fútbol, siendo respaldada la gestión de presidente González por parte de las ligas del fútbol nacional. Esto, de acuerdo con Iván Mejía, enfureció a Jorge Perdomo, quien ante esto presentó la denuncia a Conmebol contra su par de la Difútbol respecto a dineros que este recibió por concepto de supuestas asesorías a la Conmebol.

Perdomo negó que se tratara de una retaliación personal y aseguró que tiene a los clubes en su contra por atreverse a denunciar a González en vísperas del Mundial de Rusia; también indicó que ha estado atento a que su colega no vuelva a intentar apropiarse del arbitraje y que en el fútbol femenino este pretendía que la Dimayor le pagara derechos de formación de las jugadoras a las ligas; de igual forma, se defendió en cuanto a que el convenio recientemente firmado con el Bayern Múnich este se trata de un evento recreativo y no competitivo.

Luego de que Perdomo hiciera un listado de lo que para él han sido logros al frente del cargo en Dimayor, Iván Mejía se regó con todo contra su gestión mientras el directivo escuchaba:

“El señor Perdomo, con su voz engolada de politiquerito pueblerino, quiere convencernos de que ha hecho una excelente gestión. Si fuera así, 23 clubes no estarían hoy reunidos para mandarle una carta solicitando su inmediata renuncia”.

“Ha fracasado como directivo de la Dimayor. No ha hecho más que viajar, turistear, no ha hecho más que cambiar las reglas del juego; el año pasado le dio una mano impresionante a Jaguares para que se quedara en la A… Todo son versos, cuentos mentiras”, prosiguió Mejía, quien ve como positivo que Perdomo haya mandado a investigar a Álvaro González, aunque eso no le eximió del calificativo vendedor de humo y de la solicitud de su renuncia.

“Yo llevo 50 años de periodista y este es el presidente más malo que he conocido en mi vida. Su gestión es nula”

Perdomo respondió a Sánchez Cristo, sin determinar lo dicho por Mejía, que no tiene “rabo de paja” y que se somete a lo que determine la mayoría de los clubes en una asamblea extraordinaria de la Dimayor. “Yo no estoy amarrado al cargo, si me tengo que ir me voy, pero con la frente en alto porque lo que nunca ha habido en mi administración es corrupción”, subrayó.

Según Futbolred, los presidentes que encabezan la andanada contra Perdomo son Rodrigo Rendón, del Real Cartagena, y José Augusto Cadena, del Cúcuta Deportivo, y Eduardo Méndez, del Unión Magdalena. Estos tendrían el apoyo de Boyacá Chicó, Junior, Barranquilla F.C, La Equidad, Once Caldas, Atlético de Cali, Quindío y Popayán, a la vez que el medio recuerda que para sacar a Perdomo de la presidencia se necesitan 19 votos de los 36 clubes profesionales.

