La iniciativa fue tomada de manera conjunta por las ambas instituciones, las cuales la comunicaron en sus respectivas redes sociales.

Fiorentina acompañó su nota con una foto del zaguero en el día de su presentación, mientras que Cagliari publicó una imagen de su excapitán durante un partido.

Davide Astori actuó en el Cagliari entre 2008 y 2014, de 2014 a 2015 estuvo en Roma y a partir de 2015 jugó en Fiorentina.

La autopsia de Astori se programó para este martes 6 de marzo, mientras que sus honras fúnebres se efectuarán el jueves 8, informó Fiorentina.

In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13⚜️ pic.twitter.com/fwuiCXjzL4

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2018