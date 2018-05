En la imagen se puede ver un océano, dentro de él una bolsa, de la cual sobresale una de sus esquinas para hacer la forma de un ‘iceberg’, y junto a la imagen la pregunta: “¿Planeta o plástico?”.

El artículo continúa abajo

Y como si la imagen fuera poco, agregaron al pie: “Los 18 millones de libras de plástico que terminan en el océano cada año, son solo la punta del iceberg”.

Esta es la portada completa:

Vaughn Wallace, editor de fotografía de National Geographic, fue quien compartió la pieza que fue diseñada por el artista mexicano Jorge Gamboa y desde ese momento ha atrapado a cientos de lectores que la hicieron viral en la red.

Estos son algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter:

Brillante portada, esto será un ícono. Bien hecho.

Brilliant cover. This one will be an icon. Well done, @NatGeo. https://t.co/33nalXJoSG — Gerald Butts 🇨🇦 (@gmbutts) May 16, 2018

National Geographic se supera a sí misma con esta brillante portada y una terrible advertencia. ¿ Planeta o plástico?

National Geographic outdoes itself with this brilliant cover and a dire warning. Planet, or plastic?@NatGeo pic.twitter.com/IifT4xOrL7 — Saikat Datta (@saikatd) May 17, 2018

Una de las mejores portadas que he visto.

One of the best covers I've seen. https://t.co/ZOPkHF8RLy — David Moscrop (@David_Moscrop) May 16, 2018

Pero una creativa portada no lo es todo cuando se habla de cambiar el pensamiento de las personas, por eso National Geographic cambió el material de fabricación de su revista de plástico a papel, como una forma de aportar su granito de arena en pro del planeta, como aseguró HuffPost.

Además, en una publicación citada por el medio, la editora en jefe Susan Goldberg invitó a que con una simple acción como la de la revista, varias empresas, gobiernos y todas las personas busquen una forma de ayudar a salvar el planeta y reducir el impacto ambiental del plástico.