Y por dermanda popular #dura con el cangri @daddyyankee siempre es hasta abajo 🎩#TalentodeBarrio #durachallenge #dianadance💃 💃🏽 @durachallenge #VivaLatino _ ⚡️DATO CURIOSO: Año 2002 Bogota, Colombia en el edificio de @canalcitytv caminaba por las calles @daddyyankee yo no podía creer que nadie lo reconociera; era mi amor platónico y venia caminando hacia mi y mis amigas 🙀 el reggaeton estaba iniciando en 🇨🇴, la gente decía que era una moda y que en un par de años no existiría. Pues la moda se quedo, este movimiento underground ahora se escucha por el mundo gracias a esos chicos boricuas que crecieron en circunstancias adversas, derribando obstaculos, con corazones de guerreros, se la ganaron, no se la regalaron y eso me inspira!🔥 Generalmente los grandes talentos han librado duras batallas, no dejes de perseguir tus sueños, escucha tus pasiones, Dios las puso en tu corazón por una razón; es el plan divino!! Feliz Domingaooo 🤗 . . _ . –

A post shared by Diana Maux (@dianamaux) on Feb 4, 2018 at 9:00am PST