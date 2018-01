Tomar agua no adelgaza y otras verdades alrededor de las dietas

La doctora Fernanda Hernández de Noticias Caracol y la nutricionista–dietista Sandra Bobadilla resolvieron las principales creencias que tiene la gente cuando de bajar de peso se trata.

Bobadilla aseguró que el agua no adelgaza, no engorda, no tiene calorías y mucho menos propiedades quemadoras de grasa. Pero lo que sí hace, según Hernández, es producir problemas de salud cuando se consume en exceso.

Y los “alimentos quemadores de grasa” (almendras, espinaca) no están muy lejos de la teoría del agua, según la experta: “No debemos atribuirle propiedades milagrosas a los alimentos”, y recordó que la clave está en hacer ejercicio y tener buenos hábitos saludables.

Por otro lado, Bobadilla dijo que comer en las noches no es malo, lo malo es comer justo antes de dormir. Lo ideal es tener 3 comidas principales al día, junto con algunos refrigerios.

Además aclaró que las grasas y las harinas tienen nutrientes esenciales para nuestro cuerpo, por lo tanto, cuando se suprimen pueden generar un desbalance nutricional.