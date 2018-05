En el video, la mujer se muestra emocionada al ver la destreza y la rapidez con la que el niño, identificado como Maverick, maneja el rifle. Ella no solo lo anima a apretar el gatillo dos veces, sino también a retirar el cartucho.

Kendall compartió las imágenes en su cuenta de Twitter acompañadas del siguiente texto:

Tras la publicación, varios tuiteros criticaron a la mujer por celebrar que un niño a tan corta edad sepa manejar un fusil, sobre todo en un país donde la compra y venta de armas casi que no tiene restricción. Muchos usuarios, además, recordaron las tragedias que ha habido en Estados Unidos justamente por las leyes tan blandas que hay frente al tema.

La más reciente, por ejemplo, ocurrió el pasado 14 de febrero. Como se recordará, un joven de 19 años ingresó a la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, al norte de Miami, abrió fuego en los pasillos del centro educativo y mató a 17 personas.

El joven disparó con un rifle AR-15, el protagonista de las peores masacres recientes en Estados Unidos. Allí, los pobladores poseen cerca de 9 millones de estas armas de alto poder.

This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT 🇺🇸 pic.twitter.com/felOU31dhf

— Kendall Jones (@_Kendalljones_) May 5, 2018