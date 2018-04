Este caso de intolerancia e inseguridad tiene por protagonistas a las conductoras y pasajeras de dos automóviles. Las cuatro mujeres no pudieron solucionar sus diferencias con diálogo y terminaron dándose golpes entre sí.

La pelea de las mujeres causó congestión en el tráfico del sector y llamó la atención de los transeúntes. Mientras que ellas continuaban peleando, un hombre en una moto aprovechó que la conductora de uno de los carros dejó la ventana de su auto abierta y robó sus pertenencias en cuestión de segundos.

El ladrón no tuvo problema alguno a la hora de escapar ya que las mujeres no notaron el rapto y los conductores que estaban atrás poco podían hacer para evitar su fuga al no tener espacio para maniobrar con sus autos. Este es el video de lo sucedido: