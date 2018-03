La presentadora alzó la máquina y empezó a girar hasta que, de repente, su tacón derecho se le partió. Lizy cayó de espaldas, pero se levantó rápidamente, con una sonrisa en su rostro, y les mostró a los televidentes lo que le había pasado a su zapato.

Segundos después, se pasó una repetición del porrazo, donde se ve claramente que Lizy cayó sobre sus nalgas, casi a la altura del lumbar. Por fortuna, no alcanzó a golpearse la cabeza.

Tanto ella como otra presentadora bromearon con lo ocurrido y recrearon la caída, como si esta hubiera sido algo de gravedad.

Un día después del accidente, Lizy habló con PrimiciasYa.com y manifestó que si bien sentía “un dolor abdominal por la tensión” de la caída, “no fue nada grave”. Inmediatamente, agregó:

“Estoy bárbara, me divertí mucho y me causó mucha gracia. Son cosas que pasan, me parece. Mis compañeros no dejaron de escribirme todo el tiempo porque se vio mucho más grave de lo que fue”.