El valiente animal es un pastor ganadero de 17 años llamado Max.

Los servicios de emergencia empezaron a buscar a Aurora el viernes, después de que la niña se perdiera en una finca rural del estado de Queensland.

“Leisa (la abuela de la niña) escuchó la voz de Aurora, encontró a Max y este la condujo” hasta niña, contó el compañero de Leisa, Kelly Benston.

“¡Buen chico, Max!”, escribió la Policía de Queensland en Twitter.

“Por mantener [a Aurora] a salvo hasta que fue encontrada, ¡ahora eres un perro honorífico de la policía!”, anunciaron.

SUCH A GOOD BOY, MAX! He stayed with his 3-year-old human who was lost near Warwick last night while we frantically searched for her. For keeping her safe, you’re now an honorary police dog. 🐶https://t.co/QiszGFP4gg via @ABCNews pic.twitter.com/xxRc6ndeaK

— Queensland Police (@QldPolice) 21 de abril de 2018