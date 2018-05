Raymond Castaneda, uno de los empleados, aseguró a Fox News que la mujer ya había ido una vez al concesionario para hacer esa petición; sin embargo, como no tenía licencia de conducir, no la dejaron probar el vehículo. Ella se las arregló para conseguir una licencia temporal y volvió.

El establecimiento opera desde hace 20 años y, para pruebas de manejo con sus autos, lo único que les piden a sus potenciales clientes es que muestren su licencia de conducir y que llenen un formulario con un número de teléfono válido y una dirección. Castaneda indicó al medio que la mujer cumplió con esos requisitos y que nada parecía extraño.

Al ver que no regresaría, los empleados trataron de ubicarla en el número de teléfono y en la dirección que brindó, pero todo resultó ser información falsa. De esta manera, la mujer logró quedarse con el Mercedes-Benz, que cuesta 20.000 dólares (un poco más de 57 millones de pesos), señaló la cadena de noticias.

Al momento del robo, el vehículo no pudo ser rastreado porque aún no tenía habilitado el sistema de navegación, informó Wheels 24. A pesar de lo ocurrido, el pasado primero de mayo, el concesionario encontró el Mercedes en perfectas condiciones, luego de recibir un anónimo donde indicaban su ubicación. Como la mujer aún sigue desaparecida, las autoridades ya están investigando para ubicarla.

Zac Summers, reportero de Fox News, publicó en Twitter una foto del Mercedes que había sido hurtado y una foto de la mujer que se lo llevó. Esta fue tomada tras revisar las cámaras de seguridad:

Do you recognize this woman? Employees at @KCCARGALLERY say she came in to test drive a 2007 Mercedes S550 and never returned. That was more than a week ago. The surveillance footage and changes to their policy tonight at 9 on @fox4kc. pic.twitter.com/tTMTAo1ny4

— Zac Summers (@ZacOnTV) May 1, 2018