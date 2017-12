Joven terminó examen final mientras se preparaba para tener un bebé

La joven publicó en Twitter una foto donde se le veía en el hospital, sentada en una cama con su computador en frente y un libro al lado. Allí explicaba que estaba a punto de tener un hijo, pero que los exámenes finales en el Johnson County Community College aún no habían terminado.

Nayzi aseguró a People que permaneció en la universidad durante todo el embarazo e intentó dejar todo listo antes de que terminara la semana de exámenes para que pudiera tener el bebé sin ninguna preocupación. Sin embargo, su hijo se adelantó un poco y ella entró en trabajo de parto.

Como ella no iba a posponer su último examen del año, les pidió a los médicos que le dejaran terminarlo. De acuerdo con el relato de la joven, el estudio es “muy importante” para ella y no iba a dejar que su embarazo interfiera con él.

El artículo continúa abajo

La futura psicóloga pudo entregar el examen a tiempo y horas después nació su hijo, Anthony Johnson. Esto ocurrió el pasado 12 de diciembre a la 1:30 de la tarde.

En Twitter, ella manifestó que tuvo algunas complicaciones durante el parto (gran pérdida de sangre), pero afortunadamente su hijo nació sano y ahora tanto ella como el bebé están felices en casa. Su novio, Daivon Anthony, los acompaña. En cuanto al examen final, la joven comentó que lo aprobó con un puntaje de 3,5.

Después de que ella publicara la foto en el hospital, varias mujeres le manifestaron que era un ejemplo a seguir y la felicitaron por su determinación y perseverancia.

my mom took this pic & it's the perfect explanation of my life. yes i'm about to have a baby, but final SZN ain't over yet 🤓📚 pic.twitter.com/7LyrDBE9iN

— nayzia' (@naydxll) December 12, 2017