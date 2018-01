Esta reacción de joven a selfi de su novia es furor en Twitter

En la imagen también se evidencia que la joven tiene un tatuaje en el abdomen, similar al símbolo del infinito.

Alexia compartió la selfi en su perfil de Twitter, donde comentó que se la envió a su novio cuando él estaba trabajando, junto con otras más.

Además, divulgó una instantánea en la que su pareja finge un desmayo. Según ella, esa fue su reacción al ver sus fotos.

“Le mandé a mi novio algunas selfis que me tomé cuando él estaba trabajando. Esta fue su respuesta”, escribió.

I send my boyfriend some selfies I just took while he’s at work and this is his response 😂 pic.twitter.com/nviQOYNjVf

