El usuario que originó la polémico borró su tuit, pero otras personas alcanzaron a tomarle pantallazo y no dejaron que quedara en el olvido. Este fue el mensaje:

Desde ese momento, miles de trinos se han publicado al respecto, unos apoyando lo expresado por el tuitero y otros defendiendo los productos de Tostao y criticando fuertemente el hecho de pensar que comprar en esa tienda de café es un acto de “gente pobre”.

Durante todo este viernes, Tostao ha sido tendencia nacional en Twitter. La polémica en torno a la tienda de café se viralizó rápidamente y, por el momento, no para.

La persona que publicó el primer tuit ha bromeado con el alboroto que generó en las redes sociales. Estos dos tuits lo demuestran:

Jajajajaiajaia ya me tomaron pantallazos ya soy famoso?

Me contaron que me hicieron un meme, voy a verlo y bueno esperaba algo más elaborado e inteligente pero obvio es mucho pedir.

Estos son algunas de las publicaciones que se encuentran en Twitter con opiniones de cientos de usuarios sobre si comprar en Tostao es para “gente pobre”.

— Camila Benavides (@C8Benavides) May 11, 2018

Pobre pero no pendeja 💁🏻‍♀️

Pues yo prefiero pagar lo que es en Tostao y no 10 veces más en otro lado.

Si Tostao es para pobres, me declaro oficialmente el man más pobre de toda Bogotá.

Ay hp! Si entrar a #tostao le baja el estrato, pues no entre! Yo no entro a #Starbucks porque se me baja el IQ

— Madame Simone (@MadameSiimone) May 11, 2018