Para ser un equipo de menor precio, Apple no se guardó nada y le puso características notables. Cuenta con un chip ultrarápido A10 Fusión, 32 GB de memoria, más de 10 horas de autonomía en la batería y una cámara trasera de 8MP iSight que puede grabar videos en Full HD.

Además, puede procesar realidad virtual. La cámara frontal también es HD y el iPad tendrá lector de huella en la parte frontal, como relata Mashable.

Otra de las novedades es la aparición de un lápiz que es capaz de interactuar con una gran variedad de aplicaciones para que los estudiantes puedan hacer proyectos y diseños únicos. Esta función ya estaba disponible en los iPad Pro, pero no se esperaba que llegara a un dispositivo de menor gama. El lápiz costará 99 dólares (89 dólares para entidades educativas).

(Vea también: Apple propone emojis que representen a las personas con discapacidades)

Además, los de Cupertino presentaron la nueva aplicación ‘Classroom’ (salón de clases) que ayudará a los profesores a hacer guías, ejercicios y demás para los estudiantes. También podrán asignar tareas, revisar ejercicios y calificar exámenes virtuales.

*El precio del iPad es de 329 dólares, pero para entidades educativas es de 299 dólares.

Found it! New iPad and Apple Pencil ✏️ pic.twitter.com/FW26t5zgou

— Karissa Bell (@karissabe) March 27, 2018