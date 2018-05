A través de un comunicado y de sus diferentes cuentas oficiales, Twitter reveló la falla al mismo tiempo que calmó los ánimos, explicando que no hay evidencia de robos ni explotación de la misma. En ese sentido, hasta el momento no hay datos que confirmen que haya cuentas comprometidas. Sin embargo, al pedirles a todos los usuarios que hagan un cambio se puede estimar que pueden ser bastantes, como explica The Verge.

Como también añadió la compañía, el error se debió a un error en el proceso que enmascara las contraseñas reemplazándolas con caracteres al azar que luego son almacenados en el sistema. Esta falla permitió que las contraseñas no recibieran esa máscara y por lo tanto las letras o textos reales se mostraban tal cual a las reales al ingresar al registro de los archivos.

Esto fue lo que publicaron en su perfil:

“Recientemente encontramos un error que guardaba las contraseñas sin protección en el registro. Ya arreglamos el problema y no hay identificación de vulnerabilidades ni filtraciones por parte de nadie. Como precaución, considere cambiar sus claves de todos los servicios que ha utilizado con esta contraseña.”

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018