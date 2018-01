El iPhone X recupera el botón de ‘home’ con este (¿novedoso?) accesorio

Como señala 9to5mac, una compañía china, famosa por recrear y hacer una gran variedad de accesorios para los dispositivos iOS, creó un botón físico para el último celular de Apple.

Solo hay que conectarlo al puerto de carga y se tendrá un botón totalmente funcional capaz de cumplir (casi) con todas las tareas que el botón original hacía. Es decir, un click para regresar a la pantalla principal, doble click para ver todas las ventanas abiertas y mantenerlo apretado para activar a Siri.

El artículo continúa abajo

En su parte inferior cuenta con dos entradas que también gustarán a los usuarios pues recupera el puerto de audífonos y la entrada para carga, lo que dejará que se puedan hacer las dos tareas de forma simultánea.

Sin embargo, el invento no cuenta con lector de huella todavía por lo que solo se podrá seguir desbloqueando con reconocimiento facial. Además, otra de sus desventajas es su gran tamaño ya que es una extensión del dispositivo y ocupa más espacio.

Este accesorio puede marcar una tendencia y no sería extraño ver más opciones (y mejores) pronto en el mercado.

CES 2018: The fascinating world of strange knockoff Apple accessories https://t.co/cnUltwldeP by @MichaelSteeber pic.twitter.com/50kISMy7NK

— 9to5Mac  (@9to5mac) January 11, 2018