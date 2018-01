La razón, la moral y la perversidad comunista

La dogmática comunista totalitaria abrazada por las Farc durante más de 53 años como banda armada y ahora como partido político, indudablemente que es irracional, y al no haber renegado de semejante engendro como condición para firmar con el gobierno el fin del conflicto político-militar, seguirán tercamente insistiendo en llevarla a la práctica. Subrayando que en Sudáfrica para lograr un tratado de paz con la minoría blanca segregacionista a principios de década de los 90 del siglo pasado, esta tuvo que abjurar del apartheid, porque las similitudes perversas e inhumanas entre marxismo, fascismo, nazismo y apartheid son patéticas.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar ¿Cuánto quedaría valiendo el patrimonio de colombianos con un gobierno de izquierda? Ariel Peña

La bestialidad marxista se fundamenta en la irracionalidad y el delirio, pues desde que apareció el manifiesto comunista en 1848, se exaltó a la violencia como la partera de la historia, la cual según esa deformidad hay que practicar porque otros la han utilizada en el pasado, invitando a los seguidores de esa corriente cruel a asumir el salvajismo, en donde la razón desaparece. Toda esa perversión es para alcanzar el poder político y someter a los pueblos a la dictadura.

El filosofo Immanuel Kant(1724-1804) en sus tratados sobre la critica a la razón pura, censura la practica sin ética, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento o epistemología, recogiendo aspectos fundamentales para defender la razón como son: la moral, la estética, la teología, la doctrina de la virtud y la misma ética, puntos cardinales que deben de subyacer en el comportamiento de la sociedad y el individuo, pero que son antagónicos al esperpento marxista leninista, cuyo interés es alcanzar la burocracia del Estado usando cualquier medio, para que su elite parasite a perpetuidad, creando nuevas monarquías como las que existen en Cuba y Norcorea.

Contradictorio a los valores que expone Kant, el comunismo totalitario o marxismo, con personajes siniestros como Lenin y el “che” Guevara, hacían una sublimación al terrorismo para esclavizar a los demás seres humanos, aunque el primero rechaza el terrorismo individual, lo justifica cuando lo ejecuta el partido llamándolo guerra revolucionaria; y el repugnante criminal cubano-argentino defendía el terrorismo diciendo “ un revolucionario tiene que convertirse en una fría máquina de matar” y además afirmaba “ tenemos que crear la pedagogía de los paredones de fusilamiento, y no necesitamos pruebas para matar a un hombre” también esa bestia invitaba a poner bombas en cualquier lugar donde se encuentren los enemigos sin importar quien muriera. A los anteriores individuos como terroristas del marxismo se deben de añadir a Pol Pot, Stalin, Mao Zedong, Kim Il Sung, Fidel Castro y en Colombia a las Farc y el Eln.

La llamada moral revolucionaria que han practicado grupos terroristas marxistas, no tiene nada que ver con la verdadera moral humanista, que enseña a no hacerle a los demás lo que no quieras para ti, o hacer el bien y evitar el mal, pues esa falsa moral del comunismo totalitario desprecia la vida, la ética y la razón, tomando las supersticiones de la revolución y el socialismo como sus patentes de corso para infringirle dolor y sufrimiento a otros, porque su aspiración máxima es la toma del poder y por eso el resto de seres humanos son simples objetos para lograr ese fin.

Kant recogió la experiencia basada en la realidad en donde los valores y el significado de la vida no serian importantes, si no son subsumidos por la razón, así que se usa la razón aplicando la experiencia para no caer en ilusiones teóricas. Entonces la ética kantiana se encuentra al tenor de la teoría del conocimiento en donde la existencia de Dios es un fundamento de la conducta moral de los seres humanos, y por ello evitar producirle sufrimiento a los demás es una condición necesaria de la razón. Diametralmente opuesta a la anterior consideración se encuentra la secta marxista que siguiendo los amuletos del materialismo histórico y la inevitabilidad, cae en la completa irracionalidad creyendo en una predestinación burda con la cual los seguidores de semejante bizma, pretenden someter a los demás mortales a sus instintos mefistofélicos.

En algunas ocasiones hemos mencionado que Antonio Gramsci le hacía alabanzas a la irracionalidad, despreciando la lógica y la moral para afirmar que no se necesita de la razón, sino que lo importante es ganarse mediante el engaño a los sectores mas ignorantes y atrasados de la sociedad para conquistar el poder y perpetuarse en el, de la misma manera hace algún tiempo el cura brasileño Frei Betto quien representa a la teología de la liberación, confirmaba las afirmaciones de Gramsci diciendo que no se necesitaba de la razón. Quedando patentado que tanto en el comunismo totalitario tradicional como en el marxismo cultural la razón no tiene cabida.

Comunistas totalitarios en Colombia, ante su desnudez teórica para dar el debate en defensa de sus dogmas fundamentados en la sin razón, acuden al argentino Ernesto Laclau(1935-2014) considerado un postmarxista para tener un nuevo disfraz tomando una supuesta democracia radical basada en el hegemonismo de la cúpula marxista, en donde la opresión en contra de las masas sigue siendo la premisa fundamental, pero mencionando un pluralismo agonístico, teniendo siempre como estrategia el socialismo o sea que eso continua siendo el mismo veneno con diferente presentación.

Hasta el Cristianismo Católico a quienes muchos consideran como oscurantista, en la encíclica magistral Fides et Ratio(fe y razón) del 14 de septiembre de 1998 promulgada por el papa San Juan Pablo ll, expone con meridiana claridad como la fe debe ser sustentada en la razón y la lógica, mientras que la piara marxista sigue insistiendo en la brutalidad y el salvajismo, eso sí cambiando únicamente de ropaje para continuar con la violencia y la mentira, por ello es indiscutible que la razón fundamentada en la realidad y la verdad prevalecen ante las acechanzas del comunismo totalitario. Resaltando además que la razón siempre va de la mano de la verdad siendo la savia de la civilización occidental, cristiana y liberal.

En las elecciones presidenciales de este año se debe materializar la alianza republicana, propuesta por un grupo de colombianos desde agosto del 2016, ello para salirle al paso al gobierno de transición propuesto por la Farc, que representan los candidatos de la denominada izquierda y que sería la cuota inicial para llevar al país a una dictadura totalitaria de corte marxista leninista, en donde la perversidad comunista aplastaría a la razón, la ética y la moral.

La lucha ideológica por antonomasia la tiene perdida el marxismo leninismo, ya que se fundamenta en la bestialidad, sin embargo la perversidad comunista es proverbial, por ello hay que estar atentos a su accionar, porque el prolongado conflicto que ha vivido Colombia, en donde las Farc y el Eln lograron sobrevivir a la debacle comunista con caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS, se debió a que los demócratas no arreciaron la batalla ideológica en aquellos años en contra del marxismo leninismo, y además el narcotráfico sirvió para fortalecer a esas bandas armadas, con el agregado de que el atraso en los sectores rurales del país también ha servido de caldo de cultivo para las intenciones totalitarias del marxismo leninismo.