“Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda. Lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva”, dice el documento reproducido por Uribe.

Luego agrega: “(…) lo esperaron, fríos y pacientes, hasta que concluyera su detención intramuros. O sicarios en cumplimiento de espeluznante encargo. Si los primeros, explicable. Si los otros, quién les encomendó la siniestra tarea? Deliberadamente lo ignora Daniel Coronell en su último artículo, cargado, como siempre, de pérfidas sugerencias”.

La columna de Daniel Coronell de este domingo reprodujo declaraciones del testigo en la que narra que él no se retractó de su declaración contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos (procesado por nexos con paramilitares), ni decía que había sido presionado por el senador Iván Cepeda, sino que había firmado hojas en blanco, para frenar las amenazas en su contra, y que en ellas ‘alguien’ puso esas afirmaciones.

Las afirmaciones de Areiza fueron hechas ante una magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Las hojas en blanco las llevó a la cárcel el abogado Jaime Restrepo (conocido como ‘El Patriota’), quien, supuestamente, había ido por encargo de José Obdulio Gaviria.

El senador Gaviria, por su parte, dijo en La W Radio que sí ha usado los servicios de Jaime Restrepo como abogado pero negó cualquier vínculo de él con los mencionados papeles en blanco que firmó Areiza, incluso negó que el abogado haya visitado al paramilitar por orden suya. José Obdulio dice que lo que sucedió entre Restrepo y Areiza se dio como algo de la defensa del señor José Alfredo Ramos.

“La intención mía de hablar con José Obdulio y decirle ‘Hermano, paren toda esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o tienen que ver otras personas’. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar, que era el abogado Jaime Restrepo”, dijo Areiza, citado por Coronell.

Para quien escribió el texto que reprodujo Uribe, el más beneficiado con la muerte de Areiza era el propio senador Iván Cepeda; y los menos, los favorecidos con su retractación.

“Sí, a Iván Cepeda, quien lo preparó para que mintiera en sus primeras declaraciones ante fiscales y jueces y acusara a personajes como Luis Alfredo Ramos de incurrir en conductas criminales inverosímiles, ajenas a su personalidad y a su trayectoria ejemplar”, dice el documento de autoría desconocida, que avaló Uribe, reproduciéndolo.

“Retractado Areiza, Cepeda -el reconocido manipulador de testigos, el hombre cuyas relaciones con las Farc y por ende con el bajo mundo son de dominio público- quedó en evidente riesgo de ser descubierto y por lo mismo era el más interesado en que no se conociera la escabrosa historia que el testigo se llevó a la tumba”, agrega.

He aquí algunas de las reacciones contra el expresidente Uribe:

No hay lugar a equívocos: a Areiza lo matan no cuando me investigaban a mi, sino cuando la Corte comienza a investigar a @AlvaroUribeVel. Comprensible su nerviosismo por ser investigado y la conveniencia del silencio del que llama "buen muerto". Otro como Pedro Juan y Villalba.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 24, 2018