El Senador del Centro Democrático tenía 48 horas para hacer tal rectificación. “Daniel Coronel no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronel con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón”, afirma Uribe.

En la misma comunicación agrega: “Daniel Coronel no está condenado por narcotráfico, he utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectifico por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros contra mi familia y mi persona”.

Rectifico y aclaro por orden del Tribunal de Cundinamarca. Daniel Coronel ha escrito 213 columnas contra mi familia, mis allegados y mi persona. Y en ejercicio de mis derechos emito las siguientes opiniones. En palabras del exsocio de Perafá… https://t.co/HRIUsw6o1N — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 7, 2018

Daniel Coronell respondió así a la rectificación de Uribe:

Es tan mentiroso y cobarde el señor ex presidente @AlvaroUribeVel que miente hasta en el nombre del Tribunal que le ordena retractarse. Veremos si está por encima de la justicia. — Daniel Coronell (@DCoronell) March 7, 2018

Anteriormente en otro trino el expresidente afirma que no le consta que Coronell tenga vínculos con el narcotráfico, pero sí dice por qué pide que lo investiguen:

A los hermanos Cañón consta,según audios y vídeos,que DanielCoronel ha sido socio del https://t.co/Pa4EXpho7g justicia no ha querido investigarlo.Por eso he pedido que lo investiguen,sin que me conste.DanielCoronel emplea procedimientos turbios contra mi familia y mi persona, — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 6, 2018

Por su parte Coronell, quien a lo largo del día ha hecho más de 35 retweets sobre el fallo, tachó a Uribe de cobarde porque ahora “no le consta”. Dejó claro también en que si el Senador del Centro Democrático no cumple con lo dispuesto con el tribunal, volverá a la justicia.