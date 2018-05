En una de esas conversaciones que reveló este lunes la Fiscalía, y que reprodujo W Radio, se escucha a Roberto Prieto Uribe cuando dialoga con el empresario Eduardo Zambrano:

“Yo le tengo una prepago pa’ esas dolencias, ya. Porque todo lo que usted me dijo salió. ¿Leyó Semana? Pero marica, léala. Lo que usted me dijo ya lo dijo Martorelli, pero sí reventó a Óscar Iván. Todo salió perfecto […] ¿Sabe qué? Los afiches marica, Y le tengo una prepago que me quita todos los dolores […] Semana dice: ‘Martorelli dice que no dio plata a Prierto’…”, dice.