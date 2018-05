Los audios están en poder de la Fiscalía General y los dio a conocer públicamente BLU Radio, que dice que son prueba dentro de la investigación que se adelanta por el caso de corrupción con los dineros destinados para proyectos productivos del postconflicto.

En la llamada, que dura 4 minutos, Marlon Marín Marín habla con un supuesto empresario sobre la financiación de un proyecto de vivienda para unas 80 familias, y le dice que tras revisar la propuesta decidió hacerles ‘ajustes’ a los “costos”.

Luego, según el audio que compartió la emisora, Marín explica que como el proyecto que le pasó su interlocutor estaba en “20.356” millones de pesos, con los “cambios” que le hizo aumentó casi 2.000 millones de pesos.

“Usted me pasó el estudio en 20.356 (millones de pesos). Yo, con los cambios que le he hecho, eso da más o menos, venga le digo… trabajé con 80 familias, y me dijeron que si tocaba aumentarla a 150 o 100 familias simplemente multiplicábamos proporcionalmente, y sacamos el valor. Con los cambios que le he hecho… entonces lo subí a 22.206 (millones de pesos)”.

El hombre le responde: “Hágale pues, yo no me voy a pelear por eso, hermano, usted sabe que yo no hago nada de eso”. Y agrega:

“Fresco, mano, usted sabe que nosotros necesitamos trabajar… inclusive, la señora me llamó y me preguntó si yo le había dado los datos a usted, porque eso es de Barranquilla. Hágale mijo que necesitamos ponernos a trabajar, hay plata pa’ todos ahí”.

Esta llamada, dice BLU, hace parte de las pruebas que tiene la Fiscalía para sustentar las imputaciones de cargos contra Marín y las demás personas capturadas por este caso.

En total, agrega, los investigadores identificaron a 12 intermediarios que buscaban beneficiar a unas 22 empresas involucradas.

“Marlon Marín cobraba el 5 por ciento de las comisiones a nombre de su familia para entregar estos contratos”, precisó el fiscal Néstor Humberto Martínez en un debate en el Congreso, según cita W Radio.