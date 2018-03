Según las autoridades, a este grupo se le atribuyen al menos 200 asesinatos en varias zonas de Antioquia. Uribe Vélez estaba recluido desde hace dos años en el batallón militar Juan del Corral de Rionegro, Antioquia, y recobró su libertad después de una segunda solicitud, esta vez ante el juez Jaime Herrera Niño, especializado del circuito de Antioquia. La solicitud de la libertad ya le había sido negada en agosto de 2017.

El abogado defensor, Jaime Granados, citado por El Espectador, dice que se le estaban vulnerando sus derechos por estar preso más tiempo del estipulado por la ley. Para hacer efectiva su liberación, Uribe Vélez tendrá que pagar una suma estimada en 30 salarios mínimos.

No obstante, el acusado seguirá vinculado con la investigación sobre la participación que lo vincula en la creación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’. Por este hecho, Uribe ya se había declarado inocente ante las autoridades: “Yo no he conformado ningún grupo, ni como se dijo por ahí, no he mandado a matar a nadie (…), no he portado ametralladoras nunca en mi vida”, sentenció.

La Fiscalía relaciona a Uribe Vélez con la muerte de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus asesinado en Yarumal, Antioquia, el 25 de febrero de 1994 por dos de sus pasajeros que lo obligaron a detener ese vehículo. Según el ente acusador, el crimen de Barrientos era parte de la estrategia de los ’12 Apóstoles’ para eliminar a presuntos miembros de la guerrilla, con la colaboración de miembros de la Policía.