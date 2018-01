[Videos] Así son las nevadas producidas por un "ciclón bomba" en EE. UU.

La tormenta amenaza con dejar a millones de personas sin luz y solo dará tregua el viernes, al avanzar hacia Canadá.

Florida, el “estado del sol”, vio la nieve por primera vez en tres décadas, el miércoles. Su gobernador, Rick Scott, urgió a las personas a prepararse “para un frío extremo, incluido eventualmente nieve, aguanieve o acumulaciones de hielo”.

La borrasca es considerada un “huracán bomba” en un proceso conocido como bombogénesis. Al ganar fuerza a una velocidad increíble desde el miércoles, su presión cayó drásticamente, superando incluso el criterio de 24 milibares en 24 horas y bajando esa cantidad en apenas siete.

Unas 12 personas murieron esta semana en el país debido al frío.

Estos son algunos videos de la nevada en Estados Unidos que han sido compartidos en redes sociales:

Watch a live feed of the Rockefeller Center Christmas tree as snow pounds the tri-state: https://t.co/hsepiEGSnC pic.twitter.com/ui25OVh5Vt — NBC New York (@NBCNewYork) 4 de enero de 2018

❄️Today’s Thursday very heavy snow❄️⛄️❄️⛄️falling Saturday temperature is going -2°F (Fahrenheit) just imagine it is 34° below freezing point,next Friday❄️snow❄️⛄️is coming again in New York USA🇺🇸you guys have a good day💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 pic.twitter.com/PKKefUcfqL — 🇵🇰Nasir🌹Uddin🇺🇸 (@MrNaassir) 4 de enero de 2018

Walking in New York City is like being inside a snow globe. 3” – 7” have fallen in the NYC area with 40-50 mph winds. #wusa9weather@wusa9pic.twitter.com/UHlsZQgqc0 — Topper Shutt (@TenaciousTopper) 4 de enero de 2018

Con AFP