Ualabí se cuela en puente de Sídney y la policía casi que no puede cogerlo

En un video que circula en redes sociales se ve que el ualabí saltó a lo largo del puente mientras que la policía lo seguía. Un uniformado intentó agarrarlo cuando se detuvo, pero, de repente, el animal empezó a moverse de nuevo y se le escapó.

El ualabí fue finalmente capturado tras recorrer el puente. Los agentes llevaron al animal, nativo de Australia y de la isla de Nueva Guinea, hasta el Conservatorio de Música antes de trasladarlo al hospital para fauna salvaje Taronga, donde fue examinado por un veterinario.

“Le di anestesia porque estaba muy estresado. Luego lo examiné a fondo y parece que no tiene ninguna herida de importancia”, dijo el veterinario Larry Vogelnest a la cadena ABC.

La Policía cree que el marsupial accedió al puente desde un campo de golf del norte de la ciudad. El ualabí permanecerá 24 horas en el centro veterinario antes de ser liberado de nuevo.

Aussie! Aussie! Aussie! Boing! Boing! Boing! Police in 'hop' pursuit on the Sydney Harbour Bridge this morning. #Straya 🇦🇺 pic.twitter.com/jg3487iSzH

— NSW Police (@nswpolice) January 15, 2018