En 2001, el forense británico Richard Neave ofreció una versión que contradecía al Jesús que durante siglos todo el mundo ha conocido. Luego de hacer una reconstrucción basada en 3 cráneos que datan del siglo I de personas que vivían en la misma región en la que se sabe que estuvo el hijo de Dios, Neave llegó a la conclusión de que el Redentor lucía más o menos así:

Neave también asegura que a partir de lo que se puede observar en los esqueletos de los judíos de la época de Jesús, los hombres de ese tiempo medían en promedio 1,60 metros y pesaban alrededor de 50 kilos.

Por su parte, el brasileño Cícero Moraes, experto en reconstrucciones faciales, no está muy lejos de la imagen a la que llegó Neave. El diseñador aceptó el pedido de la BBC de hacer una versión sobre el rostro del hijo de Dios, que lo muestra como un hombre moreno, barbado (eso sí) y de cabello oscuro, corto y crespo, así:

Nova versão do rosto de Jesus, pelo especialista em reconstituição facial forense Cícero Moraes https://t.co/dKI8j6KiZNpic.twitter.com/OFFYJMn6nr — Antonio Luiz M. C. Costa (@ALuizCosta) 28 de marzo de 2018

“Ciertamente era moreno, considerando la tez de personas de aquella región y, principalmente, analizando la fisonomía de hombres del desierto, gente que vive bajo el sol intenso”, dice Moraes.

El artículo continúa abajo

Pero hay hipótesis más crueles, como la que propone la historiadora británica Joan Taylor que, más allá de estar segura de que Jesús no era un rubio que haría sonrojar a Brad Pitt, cree que el Mesías no era nada guapo y que, incluso, podría estar desfigurado a causa de su trabajo y de que pasaba mucho tiempo al aire libre, expuesto al sol y al clima. Esa teoría está plasmada en el libro ‘¿Cómo era Jesús?’, de Taylor, y es recogida por el medio español Público.

Todas estas versiones no tienen nada que ver con las que tienen los directores de las películas de Jesús, que para interpretarlo contratan a actores como el portugués Diogo Morgado, que gracias a su papel en ‘Son of God’ (‘Hijo de Dios’) dejó a más de una mujer boquiabierta gracias a su atractivo físico (que incluye una estatura de 1,90 metros). Y motivos no les faltaban:

En su momento, a James Caviezel también le llovieron elogios por su atractivo en la película ‘La Pasión de Cristo’, dirigida por Mel Gibson, y que también dejaba a Jesús muy bien parado desde el punto de vista físico:

Y la versión de Jesús de Franco Zeffirelli en ‘Jesús de Nazareth’ también destacaba por su buen porte. En aquella producción (que data de finales de los años 70), la encarnación del hijo de Dios estuvo a cargo del actor Robert Powell, cuya imagen del Cristo bondadoso y con mirada pura durará por los siglos de los siglos:

Motivos no faltan para crear al personaje de Jesús tan bien plantado, más allá de la mera tradición que lo quiere mostrar así: un Cristo morenito y bajito tal vez no dejaría muchas ganancias en taquilla.