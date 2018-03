Aprendió a leer por la curiosidad de entender titulares… a los 96 años

La abuela mexicana Lupita Palacios no aguantó más las ganas de saber qué decía la prensa y decidió que no era demasiado tarde para aprender, pero no solo a leer y escribir, sino que acaba de terminar su bachillerato ¡con mucho orgullo!