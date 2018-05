Trump afirma tener la “prueba” de que Irán mintió sobre programa nuclear. “No le daremos a Irán la posibilidad de fabricar armas nucleares letales”, dijo el mandatario estadounidense.

Y agregó, al tiempo que anunciaba el restablecimiento de sanciones de EE. UU. contra Irán: “Es claro que no podemos evitar que Irán cree una bomba nuclear bajo la estructura decadente y podrida del acuerdo actual. El acuerdo es defectuoso en su esencia”.

“El presidente decidió retirarse del JCPOA”, había dicho en la mañana del martes un funcionario estadounidense, usando el acrónimo por el que es conocido este documento que plantea, a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones, garantizar que Irán no se dote de un arma nuclear.

No ha habido detalles sobre la manera en que se realizaría la retirada.

Según The New York Times, Trump, que no ha cesado de denunciar el “muy mal negociado” acuerdo, se prepara para reanudar todas las sanciones contra Irán que habían sido levantadas en el marco del pacto.

El artículo continúa abajo

El anuncio del mandatario será escuchado con atención en Medio Oriente, donde muchos temen una escalada de la república islámica, pero también en Corea del Norte, cuando se aproxima un encuentro entre Trump y Kim Jong Un sobre la desnuclerización de la península.

Fuentes europeas dijeron que la Unión Europea había sido informada de que Trump retirará a Estados Unidos del acuerdo, pero agregaron que es posible que decida mantener la suspensión de algunas sanciones.

AFP