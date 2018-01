4 muertos y al menos 100 heridos en accidente de tren en Sudáfrica

El choque tuvo lugar alrededor de las 9:15 hora local y pudo deberse a una colisión entre el tren y un camión, según los primeros informes del Servicio de Emergencias, que ya se trasladaron a la zona para atender a los heridos.

El tren, que viajaba de Port Elizabeth a Johannesburgo, colisionó en un punto entre las ciudades de Hennenman y Kroonstad, en Estado Libre.

Varios testigos compartieron en las redes sociales fotos de varios vagones del tren descarrilados y envueltos en llamas.

[UPDATE] – Reports from the train collision in the Free State show that four people have sustained fatal injuries. @ewnupdates @eNCA @JacaNews @SABCNewsOnline @jour_maine @News24_SA @OFMNews9497 pic.twitter.com/RmBgaQoEqS

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 4 de enero de 2018