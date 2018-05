Las protestas de este 14 de mayo, día en que también se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel (‘Nakba’ o ‘Catástrofe’, para los palestinos), se tornaron violentas luego de que los manifestantes trataran de pasar la cerca que hay en la frontera y de que los militares israelíes respondieran con disparos, informa The New York Times.

Las protestas se agudizaron este lunes por la apertura de la embajada de Estados Unidos en Israel en la ecuménica ciudad de Jerusalén, motivo de disputa entre judíos y palestinos. Hasta hora, la sede diplomática estadounidense en ese país se encontraba en Tel Aviv. El traslado fue anunciado el pasado 6 de diciembre por el presidente Donald Trump, que de paso reconoció la ciudad como capital de Israel.

En ese momento, la decisión del presidente de Estados Unidos fue rechazada por varios líderes mundiales como el papa Francisco, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el rey de Jordania, y la primera ministra el Reino Unido, Theresa May. Las consecuencias del traslado de la embajada se hacen más evidentes este lunes.

Según The Washington Post, algunos de los manifestantes de este lunes arrojaban piedras y trataban de quemar algunos cultivos del otro lado de la cerca fronteriza. La mayoría, sin embargo, sin recurrir a la violencia protestaba por la pérdida de sus hogares y aldeas, ocasionada por la creación del Estado judío.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido las acciones de su ejército en la frontera, aduciendo que es una obligación mantener el orden en la zona. “Todos los países tienen la obligación de proteger sus fronteras”, dijo el mandatario, citado por Times of Israel.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, viejo aliado de Israel, culpó a la organización Hamás (grupo nacionalista palestino) de ser responsable por los hechos de violencia de este lunes en Gaza. Además, respaldó al gobierno de Netanyahu al decir que Israel tiene el derecho a defenderse, agrega Haaretz.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo que los ataques contra los palestinos deben “detenerse ya mismo”, y agregó que el derecho a la vida debe ser respetado. Además, dijo que los responsables de lo que él considera una violación a los Derechos Humanos deben responder por los hechos.

“Shocking killing of dozens, injury of hundreds by Israeli live fire in #Gaza must stop now. The right to life must be respected. Those responsible for outrageous human rights violations must be held to account. The int’l community needs to ensure justice for victims” – #Zeid. pic.twitter.com/hBb7825Sp8

